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В Кремле передумали: поддерживают отправку войск Франции в Украину

Медведев выступил за отправку войск Франции в Украину, но при этом пообещал Макрону огромные потери

сегодня, 12:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Одиозный замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предложил отправить войска Франции в Украину. При этом пообещал презиенту Франции Макрону гробы и обозвав местное политическое руководство "петухами". Как передает портал "Комментарии", агрессивное заявление Медведева прозвучало на фоне слов лидера Франции о том, что тот не исключает возможности применения иностранных войск в Украине.

В Кремле передумали: поддерживают отправку войск Франции в Украину

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Бывший президент России почему-то решил, что оккупанты смогут уничтожить полки французской армии, в случае прямого боя на территории Украины.

"Вообще-то для пользы дела было бы неплохо, чтобы неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию. Такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично, а, стало быть, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей. Зато какая была бы польза!", — написал Медведев в Telegram.

Политик заблаговременно назвал профессиональных военнослужащих Франции "несчастными" людьми в составе интервенционного контингента.

"При таком количестве гробов, которые будут доставлены во Францию из чужой далёкой страны, скрыть массовую гибель профессиональных военнослужащих невозможно... Их уничтожение будет приоритетной и славной задачей наших Вооружённых сил", — высказался Медведев.

Он подчеркнул, что "гробы французов" станут "гильотиной" для политического руководства страны, назвав его представителей "петухами".

Читайте также на портале "Комментарии" — Франции, Германии и США досталось от Медведева: что в этот раз вывело из себя экс-президента РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – не только Украина: Дмитрий Медведев назвал еще одну бывшую республику СССР несуществующей страной.




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