В Кремле передумали: поддерживают отправку войск Франции в Украину

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Кравцев Сергей
Одиозный замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предложил отправить войска Франции в Украину. При этом пообещал презиенту Франции Макрону гробы и обозвав местное политическое руководство "петухами". Как передает портал "Комментарии", агрессивное заявление Медведева прозвучало на фоне слов лидера Франции о том, что тот не исключает возможности применения иностранных войск в Украине.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Бывший президент России почему-то решил, что оккупанты смогут уничтожить полки французской армии, в случае прямого боя на территории Украины.
Политик заблаговременно назвал профессиональных военнослужащих Франции "несчастными" людьми в составе интервенционного контингента.
Он подчеркнул, что "гробы французов" станут "гильотиной" для политического руководства страны, назвав его представителей "петухами".
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Также издание "Комментарии" сообщало – не только Украина: Дмитрий Медведев назвал еще одну бывшую республику СССР несуществующей страной.
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