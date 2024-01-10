В Кремле отреагировали на секретную встречу Украины по окончании войны

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на секретную встречу Украины, G7 и стран Глобального Юга по поводу "формулы мира", которая должна способствовать окончанию войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков о тайной встрече по поводу "формулы мира". Фото из открытых источников

Представитель администрации Путина заявил, что не может объяснить процессы, происходящие вокруг "формулы мира".

"За переговорным мирным процессом с Украиной пустота, Москва видит "тяжелообъяснимые процессы" по "мирной формуле" Зеленского", — сказал на брифинге Дмитрий Песков.

По словам спикера Кремля, Россия и дальше будет продолжать военные действия в Украине.

"Россия не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и продолжает спецоперацию", – добавил Песков.

Напомним, что издание Bloomberg сообщило о секретной встрече советников по национальной безопасности, которая состоялась в Саудовской Аравии в середине декабря 2023 года. По словам дипломатов, секретность была направлена, чтобы страны-участники чувствовали себя более комфортно во время переговоров. Основная цель встречи – это "формула мира", улучшение механизмов, которые помогли бы остановить войну в Украине и наказание агрессора – Россию, Путина и других причастных к войне в Украине. Россия на секретный саммит не была приглашена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на слова Зеленского о мирных переговорах. Президент пояснил, что после согласования текста "формулы мира" с международными партнерами документ будет направлен России для ознакомления и начала процесса переговоров.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский резко высказался о Путине и призвал "закончить" президента РФ.