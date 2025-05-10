Путинский режим готов к новым санкциям. Такая позиция выплывает из нового заявления пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова заявил, что Москва. Такую позицию главный рупор Кремля озвучил во время общения с российским пропагандистом Павлом Зарубиным.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Тот задал Пескову вопрос о том, почему европейские лидеры именно 9 мая пригрозили России более жесткими мерами в ответ на агрессию против Украины.

"Мы же с вами к санкциям привыкли. Мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как мы будем минимизировать их последствия и так далее и тому подобное... Поэтому пугать нас этими санкциями — дело пустое", — ответил пресс-секретарь главы Кремля.

Также Дмитрий Песков добавил, что европейские страны якобы "нервировало, что происходило в Москве 9 мая". Он считает, что именно поэтому новый канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев пригрозил Кремлю более жесткими санкциями.

Читайте также на портале "Комментарии" — после встречи "коалиции решительных" президент Владимир Зеленский и лидеры четырех европейских стран – Германии, Франции, Польши и Великобритании – провели телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Ключевым итогом которого стало предложение Киева с понедельника 12 мая полностью прекратить огонь на 30 дней. Об этом в Telegram сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита вместе с европейскими коллегами в Киев 10 мая заявил, что справедливый и длительный мир в Украине начинается с полного и безусловного прекращения огня. Об этом французский лидер написал в соцсети Х (Twitter).



