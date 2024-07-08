В Кремле оценили попытки Орбана содействовать окончанию войны в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия высоко ценит инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу попыток закончить войну в Украине. По словам Пескова, венгерский лидер пытается сопоставить позиции Украины и России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков выступил на брифинге в Кремле, где оценил поездки Виктора Орбана в Украину и Россию.

"РФ высоко ценит усилия Орбана по урегулированию конфликта, он пытается сопоставить позиции обеих сторон", – сказал Песков.

Также спикера Кремля спросили, передал ли Путин через Орбана сообщения для президента США Джо Байдена, который встретится с венгерским премьером 9 июля на саммите НАТО в Вашингтоне.

"Владимир Путин ничего не передавал через венгерского премьера Виктора Орбана участникам саммита НАТО", – ответил Песков.

Напомним, что Виктор Орбан в начале июля совершил первый с начала войны визит в Украину, где встретился с Владимиром Зеленским и предложил ему изменить подход к мирным переговорам с Россией и прекратить огонь. Несколько дней спустя венгерский премьер посетил Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным, которому также предложил режим прекращения огня на фронте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан рассказал, как Путин отреагировал на его предложение по прекращению огня. Кроме того, известно, как ответил президент Украины Владимир Зеленский на заявления венгерского лидера.

Также "Комментарии" писали, что аналитики Института изучения войны объяснили опасность призывов Орбана к Украине относительно мирных переговоров с Россией.