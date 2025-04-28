В КНДР уже празднуют «победу» РФ в войне против Украины: что заявили

Официальный Пхеньян впервые официально подтвердил участие северокорейских войск в войне Российской Федерации против Украины. Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство КНДР.

Войска КНДР. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что развертывание солдат в Курской области произошло в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой. Приказ о развертывании войск отдал Ким Чен Ын.

"Операции по освобождению Курской области для отражения авантюрного вторжения украинских властей в Российскую Федерацию были победоносно завершены", – отмечается в сообщении.

Отметим. 26 апреля Москва на официальном уровне также впервые публично признала участие войск Северной Кореи в войне против Украины. Вояки Ким Чен Ына воюют против Сил обороны Украины в Курской области. Такое заявление сделал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

Начальник российского генштаба во время доклада российскому диктатору Владимиру Путину о якобы завершении операции в Курской области отметил войска КНДР. Он заявил, что северокорейские силы "действуя бок о бок с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм".

Представительница российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что "Россия никогда не забудет друзей из КНДР".

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заслушал доклад начальник Генштаба российской армии Валерия Герасимова о якобы завершении операции против ВСУ в Курской области. Ожидаемо Путин заявил о "полном разгроме украинских вооружённых формирований" в Курской области.



