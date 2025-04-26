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У Путина впервые признали участие войск КНДР в войне против Украины

В Кремле похвалили "друзей" из КНДР, которые помогают убивать украинцев

сегодня, 14:32
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Кравцев Сергей

Путинский режим впервые публично признал участие войск Северной Кореи в войне против Украины. Вояки Ким Чен Ына воюют против Сил обороны Украины в Курской области. Такое заявление сделал начальника российского Генштаба Валерий Герасимов.

У Путина впервые признали участие войск КНДР в войне против Украины

Валерий Герасимов. Фото из открытых источников

Начальник российского генштаба во время доклада российскому диктатору Владимиру Путину о якобы завершении операции в Курской области отметил войска КНДР. Он заявил, что северокорейские силы "действуя бок о бок с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм".

Представительница российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что "Россия никогда не забудет друзей из КНДР".

Отметим, российский диктатор Владимир Путин заслушал доклад начальник Генштаба российской армии Валерия Герасимова о якобы завершении операции против ВСУ в Курской области. Ожидаемо Путин заявил о "полном разгроме украинских вооружённых формирований" в Курской области.

"Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий ВС России и на других важнейших участках фронта", – заявил Путин.

Читайте также на портале "Комментарии" — российским захватчикам удалось несколько сместить позиции ВСУ возле Покровска, а также в Сумской и Курской областях. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики зафиксировали, что россиянам удалось продвинуться вблизи международной границы в Курской области – севернее населенного пункта Горналь. Также россияне достигли северо-восточной окраины Олешни во время механизированного штурма. В направлении Олешни и под Горналем шли бои.




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