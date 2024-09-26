В Киеве и Староконстантиновые взрывы: вражеский МИГ пускает «Кинжалы» (ОБНОВЛЕНО)

В Киеве и по всей Украине раздается воздушная тревога в связи с пуском аэробалистических ракет "Кинжал" с вражеского МИГ-31К.

МИГ-31К в воздухе. Фото из открытых источников

В столице раздалось несколько взрывов, в том числе, до объявления воздушной тревоги.

В КМВА опровергли информацию о взрывах:

"Об информации о взрывах в Киеве, которая распространяется в средствах массовой информации. До и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО столицы не работали. По территории Киева ракетное вооружение врага не применялось. Доверяйте только официальным источникам информации. Не паникуйте и не поддавайтесь манипуляциям. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях до отбоя".

В мониторинговых каналах отмечается, что звуки, похожие на взрывы в Киевской и Житомирской, — это "Кинжалы" входили в нижние слои атмосферы.

Также взрывы произошли в Староконстантинове Хмельницкой области, куда враг запустил аэробалистику.

Тревога продолжается. Повторные пуски пока не зафиксированы. Информация обновляется.

ОБНОВЛЕНО: В 10:49 была объявлена ​​повторная воздушная тревога из-за взлета еще одного МИГ-31К. Позже воздушные силы ВСУ сообщили о пусках аэробалистических ракет "Кинжал" на запад страны, в частности, на Староконстантинов Хмельницкой области. Сообщается, что в городе снова раздаются взрывы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Неспокойная ночь была в Киеве. Вражеские войска направили на столицу ударные дроны. Воздушная тревога в Киеве длилась 5 часов. О последствиях обстрела Киева рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сообщает портал "Комментарии".

По словам главы военной администрации, враг ударными дронами пытался нанести воздушный удар гражданскому населению и инфраструктуре Киева. В общей сложности, по данным сил противовоздушной обороны, атаковало столицу более полутора десятков вражеских беспилотников. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его происках велась в течение 5 часов.

“Силами и средствами ПВО было обезврежено около десятка российских ударных дронов. (Точное количество и тип БпЛА в своих отчетах обнародуют Воздушные Силы)”, — отметил Сергей Попко.

Фото – по ссылке.

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Вчера вечером оккупанты нанесли пять авиаударов (предварительно – КАБами) по территории Запорожья и Запорожского района. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова и Нацполиции.

Восемь человек ранены в результате ночных обстрелов Запорожья. Сначала сообщалось, что ранения получили четыре женщины, двое мужчин и 14-летний мальчик. Двое раненых во время ночного вражеского обстрела – в больнице. Мужчина в тяжелом состоянии, женщина в состоянии средней тяжести. Позже общее количество раненых выросло до 8 человек.