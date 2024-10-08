В Канаде отреагировали на ядерные угрозы Путина: к чему призывали союзников

Глава Постоянного комитета Палаты общин Канады по иностранным делам и международному развитию Али Эхсасси заявил, что Владимир Путин пытается запугать Запад ядерным оружием. Однако, по мнению Эхсасси, не следует обращать внимание на ядерные угрозы российского диктатора, а нужно увеличить помощь Украине.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Али Эхсасси в комментариях "Укринформу" отреагировал на постоянные попытки Путина запугать международных партнеров Украины ядерными угрозами.

"Мы уже слышали раньше что-то подобное от Владимира Путина, поэтому не стоит уделять чрезмерного внимания его словам. Вместо этого следует прислушиваться к Украине и быть готовыми оказать ей всю возможную поддержку", — сказал Эхсасси.

Канадский политик отметил, что украинцы за время войны показали "невероятную отвагу" и сами хорошо знают, что им нужно для войны против России. По словам Али Эхсасси, Канада и дальше будет поддерживать Украину в этой войне.

"Хотя между союзниками есть разногласия относительно того, целесообразно ли бить по территории России, Канада всегда будет безоговорочно поддерживать Украину", — добавил Эхсасси.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, нужно ли волноваться ядерным угрозам российского диктатора Владимира Путина. Что будет свидетельствовать о готовности России применить ядерное оружие против Украины.

Также "Комментарии" писали о российской авиакомпании, требующей от Канады многомиллионной компенсации из-за санкций против России. Причиной стали российские пассажирские самолеты, которые заблокированы в канадских аэропортах с начала полномасштабного вторжения РФ.