В какую точку России может попасть украинская ракета "Фламинго": почему россияне уже паникуют

В сети и СМИ продолжают обсуждать характеристики ракет "Фламинго". Какие новые детали стали известны о самой тяжелой украинской ракете Фламинго? В какую точку России может она долететь? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракета Фламинго. Фото: из открытых источников

Фламинго сильно напоминает немецкую ракету Фау-1 времен Второй мировой войны

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "Radio NV" заявил, что по разным оценкам Украина намерена изготавливать 50 ракет "Фламинго" в месяц.

"По разным оценкам их будет изготавливаться 50 в месяц. Мы не знаем или уже 50, или только планы о 50, будет ли до конца года еще больше — 100 или 150 в месяц. Не знаю, посмотрим... Главное, чтобы "популяция" "Фламинго" увеличивалась", — рассказал Иван Ступак.

При этом он отметил, что эта ракета — "чрезвычайный подарок" для российской пропаганды.

"Если присмотреться к этой ракете, она сильно напоминает немецкую ракету Фау-1 времен Второй мировой войны", — пояснил Ступак.

Он также предположил, что российские пропагандисты сейчас это подхватят, заявляя о "фашистах" и "нацистах".

Фламинго – это достаточно серьезная мощность

Стратегический аналитик и бывший подполковник Королевских ВВС Нидерландов Патрик Болдер в интервью Укринформу заявил, что Украина представила новую крылатую ракету Фламинго, которая в самом деле может стать серьезным аргументом в борьбе с агрессором.

"Дальность – 3000 км, боевая часть – от 1000 до 1500 кг. Это достаточно значительная способность, которую они разработали. Производство должно вырасти до семи единиц в день", — заявил эксперт.

По словам эксперта, ракета создана путём переоборудования классической авиационной бомбы. Благодаря реактивному двигателю, фюзеляжу и крыльям она превратилась в высокоэффективное средство дальнего поражения.

"Это достаточно серьезная мощность, которая может нанести значительный ущерб в глубоком тылу противника. И, как я понимаю, что важно – она достаточно дешева в производстве", — акцентировал Болдер.

Специалист подчеркивает, что даже если часть ракет будет сбита, прорыв нескольких боеголовок с большой мощностью может повлечь за собой серьезные последствия для критической инфраструктуры России.

