В какую точку России может попасть украинская ракета "Фламинго": почему россияне уже паникуют

Кравцев Сергей
В сети и СМИ продолжают обсуждать характеристики ракет "Фламинго". Какие новые детали стали известны о самой тяжелой украинской ракете Фламинго? В какую точку России может она долететь? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Ракета Фламинго. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "Radio NV" заявил, что по разным оценкам Украина намерена изготавливать 50 ракет "Фламинго" в месяц.
При этом он отметил, что эта ракета — "чрезвычайный подарок" для российской пропаганды.
Он также предположил, что российские пропагандисты сейчас это подхватят, заявляя о "фашистах" и "нацистах".
Стратегический аналитик и бывший подполковник Королевских ВВС Нидерландов Патрик Болдер в интервью Укринформу заявил, что Украина представила новую крылатую ракету Фламинго, которая в самом деле может стать серьезным аргументом в борьбе с агрессором.
По словам эксперта, ракета создана путём переоборудования классической авиационной бомбы. Благодаря реактивному двигателю, фюзеляжу и крыльям она превратилась в высокоэффективное средство дальнего поражения.
Специалист подчеркивает, что даже если часть ракет будет сбита, прорыв нескольких боеголовок с большой мощностью может повлечь за собой серьезные последствия для критической инфраструктуры России.
