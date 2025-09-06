В какую область пытаются прорваться россияне: ГУР показало эффективные кадры их уничтожения

Бойцы из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР Минобороны показали видео, как сорвали планы оккупантов прорваться к границам Днепропетровской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГУР.

Враг попытался атаковать Днепропетровскую область. Фото: из открытых источников

Отмечается, что небольшими группами россияне пытались прорваться через линию соприкосновения и занять огневые позиции в зданиях для накопления сил и дальнейших атак на украинские позиции.

На видео видно уничтожение зданий, очевидно с россиянами, с помощью дронов.

"Оккупанты, выжившие после ударов украинских дронов, были демилитаризованы штурмовиками "Братства", – говорится в сообщении.

