На Западе предупредили о подготовке нового наступления РФ: в Украине отреагировали

На Западе растет обеспокоенность по поводу скопления российских войск вблизи Покровска на Донетчине. Как сообщает Bloomberg, этот вопрос обсуждался на встрече европейских лидеров с Владимиром Зеленским, а также во время заседания Совбеза ООН на прошлой неделе. Западные источники полагают, что Россия может готовить новое масштабное наступление. На эти заявления отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Наступление россиян. Фото из открытых источников

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что российское наступление фактически продолжается уже больше года. По его словам, говорить о новом наступлении неуместно, ведь речь идет о непрерывном процессе, изменяющем интенсивность в зависимости от ресурсов РФ.

"О каком новом наступлении на Востоке пишут западные СМИ мне непонятно, потому что наступление одно и оно длится уже стабильно более года с разными фазами активности россиян. Эти фазы зависят от потерь и резервов. Меньше хайпа, пожалуйста", — отметил Коваленко.

Bloomberg сообщает, что Россия продолжает опрокидывать значительные силы в Донецкую область. По словам Зеленского, Кремль уже сосредоточил около 100 тысяч военных вблизи Покровска, который оккупанты безуспешно пытаются окружить больше года.

Захват Покровска мог бы открыть путь для дальнейшего наступления на стратегически важные города Краматорск и Славянск. В последних заявлениях Путин называет одной из ключевых целей агрессии РФ контроль над всей Донецкой областью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский Институт изучения войны пишет о концентрации сил РФ для масштабного наступления на Донбассе осенью 2025 года.

Также "Комментарии" писали, что военный рассказал о планах Кремля на масштабный штурм Северска до начала осенних дождей.