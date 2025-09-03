В каком регионе после обстрела РФ родителей просят оставить детей дома: что произошло

После ночного комбинированного удара в одной из громад Ивано-Франковской области родителей призвали не вести детей в школы и садики. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главы Калушской городской общины Ивано-Франковской области Украины Андрея Найды.

Школа. Фото: из открытых источников

В Калушской городской общине Ивано-Франковской области после ночного обстрела призвали родителей не вести детей в школы и садики.

Сейчас продолжается проверка состояния воздуха. Только после проведения соответствующих замеров будет официально сообщено, какие дальнейшие действия примет местная власть.

Найда призвал жителей общины призвали дождаться официальной информации и придерживаться рекомендаций безопасности.

Стоит обратить внимание, что местные жители подтверждают информацию и сообщают, что школы предупредили, что не будут принимать детей.

Отметим, под утро российские захватчики запустили крылатые ракеты в направлении Украины. В большинстве областей страны была объявлена воздушная тревога. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В результате удара оккупантов по железнодорожной инфраструктуре в Кировоградской области пострадали четыре рабочих "Укрзализныци". Их состояние удовлетворительное, они получают помощь от медиков.

В Хмельницком прогремели взрывы во время массированной ракетной атаки РФ. Ранее военные сообщили о движении крылатой ракеты в направлении города. Жителям советовали срочно пройти в укрытие.

Также были слышны сильные взрывы в Киеве.

В Луцке, Ровно ночью против 3 сентября была слышна серия взрывов.



