Россия атакует Украину дронами и ракетами: в каких городах раздаются взрывы

Российские захватчики запустили крылатые ракеты в направлении Украины. В большинстве областей страны объявлена воздушная тревога. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

В результате удара оккупантов по железнодорожной инфраструктуре в Кировоградской области пострадали четыре рабочих "Укрзализныци". Их состояние удовлетворительное, они получают помощь от медиков.

В Хмельницком прогремели взрывы во время массированной ракетной атаки РФ. Ранее военные сообщили о движении крылатой ракеты в направлении города. Жителям советовали срочно пройти в укрытие.

Также были слышны сильные взрывы в Киеве.

В Луцке, Ровно ночью против 3 сентября была слышна серия взрывов.

Отметим, ранее сообщалось, что в ночь на 3 сентября враг нанес очередной удар дронами по территории Кировоградской области. Как сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, целью атаки стала Знаменская община, в том числе объекты АО "Укрзализныця".

Первые данные свидетельствовали, что жертв среди гражданских нет, хотя были зафиксированы возгорания в частном секторе. Райкович призвал жителей не распространять фото и видео с мест попадания в социальных сетях, а также оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Впоследствии ситуация уточнилась. По информации областной военной администрации, в результате атаки три человека получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, взрывами и обломками было повреждено, по меньшей мере, десять жилых домов, в которых выбиты окна, разрушены крыши и частично повреждены хозяйственные помещения.

Из-за атаки возникли перебои с электроснабжением: несколько населенных пунктов общины остались без света. В настоящее время бригады энергетиков работают над восстановлением сетей, параллельно ведутся работы по ликвидации последствий обстрелов.



