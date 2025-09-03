Только что враг нанес мощный удар по Кировоградщине: раненые и масштабные разрушения

В ночь на сегодняшний день враг нанес очередной удар дронами по территории Кировоградской области. Как сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, целью атаки стала Знаменская община, в том числе объекты АО "Укрзализныця".

Вражеская атака по Украине, иллюстрация

Первые данные свидетельствовали, что жертв среди гражданских нет, хотя были зафиксированы возгорания в частном секторе. Райкович призвал жителей не распространять фото и видео с мест попадания в социальных сетях, а также оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Впоследствии ситуация уточнилась. По информации областной военной администрации, в результате атаки три человека получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, взрывами и обломками было повреждено, по меньшей мере, десять жилых домов, в которых выбиты окна, разрушены крыши и частично повреждены хозяйственные помещения.

Из-за атаки возникли перебои с электроснабжением: несколько населенных пунктов общины остались без света. В настоящее время бригады энергетиков работают над восстановлением сетей, параллельно ведутся работы по ликвидации последствий обстрелов.

К месту происшествия прибыли подразделения ГСЧС, полиция, медики и психологи, оказывающие помощь жителям. Спасатели локализуют очаги возгорания, стражи порядка фиксируют последствия удара, а врачи обеспечивают необходимую помощь пострадавшим.

Областные власти подчеркивают: информация о масштабах разрушений и количестве поврежденных объектов уточняется. В то же время, главный акцент делается на безопасности людей – граждан призывают не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях, ведь враг продолжает атаковать украинские города дронами-камикадзе.

