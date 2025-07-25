В каком оружии США больше всего нуждается Украина: почему о Taurus нужно перестать мечтать

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина все еще очень сильно зависит от поставок западного оружия, в частности, из США. В каком оружии из США больше всего нуждается Украина? Может ли Германия, увидев поставки американского оружия Киеву снять запрет на поставки ракет Taurus ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Военная помощь США. Фото: из открытых источников
Основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный в эфире "Radio NV" рассказал, что ЗРК Hawk, которые Украина планирует приобрести у США — довольно устаревшие. Однако модификация Phase III является наиболее модернизированной среди них.
Кроме того, Украина собирается приобрести у США и БМП Bradley. По словам Нарожного, задачей этих машин на поле боя в Украине является транспортировка пехоты и ее поддержка. Эти системы довольно эффективны. Главный ее плюс – она очень хорошо защищена. И у нее стоит автоматическая пушка. Их наши пехотинцы просто обожают. Они нам нужны, сколько есть в американской армии, мы все готовы забрать.
Эксперт отметил, что теоретически Украина может получить от США ряд средств воздушного нападения.
Военный эксперт, главный редактор военно-аналитического портала Defense Express Олег Катков в интервью каналу "Еспресо" рассказал, что все идет к тому, что Украина никогда не получит немецкие крылатые ракеты Taurus, поскольку они находятся в дефиците, и Берлин не планирует ни возобновлять их производство, ни создавать ракеты нового поколения им на замену.
Он, в частности, акцентировал на том, что недавно немецкое правительство заключило контракт на проверку состояния и техническое обслуживание ракет Taurus. Цель этих работ — продлить срок их службы как минимум до 2045 года.
Как отметил Олег Катков, на эти работы правительство Германии потратит значительные средства. Причем стоимость техобслуживания ракет оказалась больше, чем стоимость их закупки у производителя 20 лет назад — даже с поправкой на инфляцию.
В то же время до сих пор нет никаких признаков того, что немецкое правительство планирует заказывать оружейникам разработку ракет нового поколения Taurus Neo. Так что заменить старые ракеты пока нечем: производить не планируют ни старую версию, ни новую. Вместе с тем имеющихся ракет у Германии в целом очень немного.
Читайте также на портале "Комментарии" — войну в Украине пора заканчивать: с каким призывом глава Евросовета обратился к Китаю.