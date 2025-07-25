В каком оружии США больше всего нуждается Украина: почему о Taurus нужно перестать мечтать

Украина все еще очень сильно зависит от поставок западного оружия, в частности, из США. В каком оружии из США больше всего нуждается Украина? Может ли Германия, увидев поставки американского оружия Киеву снять запрет на поставки ракет Taurus ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Военная помощь США. Фото: из открытых источников

Системы Hawk и Bradley уже показали свою эффективность на поле боя в Украине

Основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный в эфире "Radio NV" рассказал, что ЗРК Hawk, которые Украина планирует приобрести у США — довольно устаревшие. Однако модификация Phase III является наиболее модернизированной среди них.

"Что они способны сбивать – абсолютно все дроны, которые запускают россияне. Они способны сбивать крылатые ракеты и самолеты, вертолеты в зоне своего действия. Она способна уничтожать значительное количество угроз, которые есть в нашем воздушном пространстве. Такие системы Hawk нам уже передавали – и США и Испания, и Греция. Они есть на вооружении в Украине, и они эффективно используются. Эти системы нам как воздух нужны, потому что все понимают, что количество угроз с воздуха будет только увеличиваться", — сказал Нарожный.

Кроме того, Украина собирается приобрести у США и БМП Bradley. По словам Нарожного, задачей этих машин на поле боя в Украине является транспортировка пехоты и ее поддержка. Эти системы довольно эффективны. Главный ее плюс – она очень хорошо защищена. И у нее стоит автоматическая пушка. Их наши пехотинцы просто обожают. Они нам нужны, сколько есть в американской армии, мы все готовы забрать.

Эксперт отметил, что теоретически Украина может получить от США ряд средств воздушного нападения.

"Это ракеты JASSM, аналог Storm Shadow и SCALP. Это ракеты воздушного пуска с дальностью 500 километров... Это могут быть КАБы большого радиуса действия — до 300 километров. Это бомбы с реактивным двигателем. И наиболее идеальный вариант — это Tomahawk. Но здесь много вопросов — это пусковая платформа, передачи технологий. Эти Tomahawk США не передавали пока ни одному из своих союзников", — отметил Нарожный.

Украина никогда не получит немецкие крылатые ракеты Taurus

Военный эксперт, главный редактор военно-аналитического портала Defense Express Олег Катков в интервью каналу "Еспресо" рассказал, что все идет к тому, что Украина никогда не получит немецкие крылатые ракеты Taurus, поскольку они находятся в дефиците, и Берлин не планирует ни возобновлять их производство, ни создавать ракеты нового поколения им на замену.

Он, в частности, акцентировал на том, что недавно немецкое правительство заключило контракт на проверку состояния и техническое обслуживание ракет Taurus. Цель этих работ — продлить срок их службы как минимум до 2045 года.

Как отметил Олег Катков, на эти работы правительство Германии потратит значительные средства. Причем стоимость техобслуживания ракет оказалась больше, чем стоимость их закупки у производителя 20 лет назад — даже с поправкой на инфляцию.

В то же время до сих пор нет никаких признаков того, что немецкое правительство планирует заказывать оружейникам разработку ракет нового поколения Taurus Neo. Так что заменить старые ракеты пока нечем: производить не планируют ни старую версию, ни новую. Вместе с тем имеющихся ракет у Германии в целом очень немного.

"Общее количество ракет оценивалось примерно в 600 единиц, а Германия заявляла, что около 500 осталось. В то же время реальное количество боеспособных ракет, по данным парламентского комитета Бундестага по обороне по состоянию на 2023 год, было 150", — отметил Катков.

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