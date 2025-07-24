logo

BTC/USD

118367

ETH/USD

3580.92

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Войну в Украине пора заканчивать: с каким призывом глава Евросовета обратился к Китаю
commentss НОВОСТИ Все новости

Войну в Украине пора заканчивать: с каким призывом глава Евросовета обратился к Китаю

Антониу Кошта призвал Китай "использовать влияние" на РФ, чтобы завершить войну в Украине

24 июля 2025, 10:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай должен использовать свое влияние на Российскую Федерацию, чтобы она придерживалась Устава Организации Объединенных Наций и остановила полномасштабную войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Европейского совета Антонио Кошта.

Войну в Украине пора заканчивать: с каким призывом глава Евросовета обратился к Китаю

Антониу Кошта. Фото: из открытых источников

Призыв принудить Россию к миру прозвучал в сопровождении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, во время встречи в Большом зале народа с китайским лидером Си Цзиньпином.

По словам Кошты, он хочет призвать Китай "как постоянного члена Совета Безопасности, использовать свое влияние на Россию, чтобы она придерживалась Устава ООН и прекратила агрессивную войну против Украины". 

Читайте также на портале "Комментарии" — Пекин секретно поставляет через подставные компании государственному производителю беспилотников в России под маркировкой "промышленные холодильные установки", чтобы обойти западные санкции. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на собственные источники в европейских органах безопасности и документы, включающие контракты, счета-фактуры и таможенные документы.                                                              

Авторы публикации отмечают, эти поставки позволили российскому производителю оружия "Купол" нарастить производство ударных беспилотников "Гарпия А1", несмотря на ужесточение санкций США и ЕС, что произошло в октябре.

Также издание "Комментарии" сообщало – между США и КНР намечается что-то грандиозное: у Трампа сделали интригующее заявление.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.repubblica.it/esteri/2025/07/24/diretta/guerra_ucraina_russia_news_oggi-424748959/
Теги:

Новости

Все новости