Китай должен использовать свое влияние на Российскую Федерацию, чтобы она придерживалась Устава Организации Объединенных Наций и остановила полномасштабную войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Европейского совета Антонио Кошта.

Антониу Кошта. Фото: из открытых источников

Призыв принудить Россию к миру прозвучал в сопровождении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, во время встречи в Большом зале народа с китайским лидером Си Цзиньпином.

По словам Кошты, он хочет призвать Китай "как постоянного члена Совета Безопасности, использовать свое влияние на Россию, чтобы она придерживалась Устава ООН и прекратила агрессивную войну против Украины".

Читайте также на портале "Комментарии" — Пекин секретно поставляет через подставные компании государственному производителю беспилотников в России под маркировкой "промышленные холодильные установки", чтобы обойти западные санкции. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на собственные источники в европейских органах безопасности и документы, включающие контракты, счета-фактуры и таможенные документы.

Авторы публикации отмечают, эти поставки позволили российскому производителю оружия "Купол" нарастить производство ударных беспилотников "Гарпия А1", несмотря на ужесточение санкций США и ЕС, что произошло в октябре.

Также издание "Комментарии" сообщало – между США и КНР намечается что-то грандиозное: у Трампа сделали интригующее заявление.



