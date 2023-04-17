В Кабмине рассказали, сколько военных облигаций приобрели украинцы

В Дии приобрели уже более 700 тысяч военных облигаций. Это 700 млн гривен для государственного бюджета. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию вице-премьера Михаила Федорова.

Купуючи військові облігації, українці фінансують звільнення окупованих територій

"Облигации укрепляют экономику страны и позволяют ей стабильно работать в условиях войны. Каждая гривна идет на зарплаты защитникам и защитницам, врачам, учителям, — пишет в своем телеграмм-канале Михаил Федоров. — Покупая облигации, вы вкладываете в победу и получаете гарантированную прибыль. Сейчас в Дии можно инвестировать в деоккупацию Донецка, Бердянска, Севастополя и Ялты".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Как отмечает управленец, облигацию Ялта запустили менее двух недель назад. За это время ее приобрели более 45 тысяч раз.

Между тем, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о ужасающих преступлениях рашистов.

Президент провел Ставку.

Командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности. Разведка проинформировала о возможных действиях противника в ближайший период.



А Британия может разместить военный корабль в Азии.

Великобритания может разместить новый военный корабль в Индо-Тихоокеанском регионе для противостояния угрозе Китая. Отмечается, что, согласно планам, судно британских Военно-морских сил будет базироваться в Азии постоянно. В Великобритании надеются, что таким образом удастся укрепить морские силы партнеров в регионе.

The Times сообщает, что сейчас ведутся дискуссии о постоянном размещении хотя бы одного фрегата Type-31.

