В Кабмине назвали области, где планируют обязательную эвакуацию

Обязательная эвакуация, кроме Донецкой области, будет объявлена на части территорий Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, где идут активные боевые действия. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Эвакуация. Фото: из открытых источников

Вице-премьер уточнила, что первыми претендентами на обязательную эвакуацию есть жители Харьковской, Запорожской, Николаевской областей. При этом Ирина Верещук уточнила, что пока речь не идет об эвакуации не всех жителей названных областей, а только тех, кто проживает на отельных территориях, где обязательная эвакуация будет крайне необходимой.

Верещук отметила, что государство берет на себя закрытие всех вопросов, которые касаются транспортировки людей, их проживания, питание. Также всем бесплатно предоставляются медицинские услуги.

Ирина Верещук призвала украинцев, проживающих на тех территориях, где идут боевые действия, не волноваться и не поддаваться паники. Она заверила, что обязательная эвакуация не означает выезд навсегда, а лишь на определенное время. К тому же, отметила вице-премьер, государство позаботится о том, чтобы люди смогли спокойно пережить зиму и ни в чем не нуждаться.

Также вице-премьер заявила, что люди, которым придется эвакуироваться, полагается выплата от государства.

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