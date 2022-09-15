В Изюме найдены массовые захоронения людей – Зеленский

Во время вечернего обращения президент Украины Владимир Зеленский известил о военных преступлениях Российской Федерации. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Telegram .

В Изюме найдены массовые захоронения людей. Фото из открытых источников

Зеленский сказал, что в Харьковской области, а именно в недавно освободившемся городе Изюм нашли большое захоронение людей. Соответствующие процессуальные действия с места преступления уже начаты. Больше информации о действиях российских оккупантов будет доступно уже завтра, заявил президент Украины.

Также Зеленский добавил, что необходимо сообщить всему миру о реальных делах и преступлениях российских войск на недавно оккупированной территории. Именно поэтому в Изюм прибудут международные и украинские журналисты в ближайшее время.

Президент Украины поставил найденное массовое захоронение в один ряд с уже известными трагическими городами, такими, как Мариуполь и Буча. Зеленский считает, что Российская Федерация сеет после себя только смерть и она должна быть за это наказана.

Россия повсюду оставляет после себя смерть. И должна за это отвечать. – сказал президент Украины.

В конце обращения Владимир Зеленский почтил память всех погибших из-за российской агрессии.

Полное видеообращение Зеленского можно просмотреть ниже:





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский посетил недавно уволенный Изюм в Харьковской области. Это стало возможно благодаря удачному контрнаступлению украинских войск на восточном направлении страны, что обусловило побег российских оккупантов.

Также, издание "Комментарии" писало о потере 100 танков российской армией за 100 дней украинского контрнаступления.

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