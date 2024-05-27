В Италии призвали Столтенберга уйти в отставку после его слов об Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает снятие ограничений для Украины на использование западного оружия для ударов по России. На эти заявления критически отреагировало итальянское руководство, в частности, вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини призвал Столтенберга покинуть пост генсека НАТО.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

На предложение Столтенберга, что союзникам следует пересмотреть их позицию по ограничениям для Украины, ответил итальянский политик Маттео Сальвини.

"Столтенберг должен либо отозвать свое заявление, либо извиниться, либо уйти в отставку. НАТО не может заставить нас бить по России, а также никто не может заставить нас отправить итальянских солдат воевать или умирать в Украине", — заявил Сальвини, часто критикуемый за пророссийский позицию.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто также критикует Столтенберга, указывая, что НАТО должно "оставить открытой возможность переговоров о немедленном перемирии и начале мирных переговоров в ближайшие месяцы", поэтому не может позволить Украине применять западное оружие для ударов по РФ.

Также о ситуации высказалась премьер Италии Джорджа Мелони, которая заявила о своем смущении словами генсека НАТО.

"Я не понимаю, почему Столтенберг сказал такое. Я согласна, что НАТО должно оставаться твердым и не проявлять признаков слабости. Было много сомнительных заявлений, в том числе от Макрона. Советую быть осторожнее", — сказала Мелони.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Столтенберг предупредил Китай о его позиции в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, как российский диктатор Владимир Путин мешает премьеру Эстонии стать новым генсеком НАТО.