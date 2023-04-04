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В ISW рассказали, почему у россиян в Крыму уже панические настроения

Американские аналитики отметили активную подготовку к обороне Крыма

сегодня, 07:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Россияне во временно оккупированном Крыму озабочены из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины. На захваченном полуострове продолжаются оборонная и материально-техническая подготовка. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Институт изучения войны.

В ISW рассказали, почему у россиян в Крыму уже панические настроения

Крым. Фото: из открытых источников

Аналитики Института изучения войны обратили внимание на спутниковые снимки, которые обнародовали 1 апреля. На них четко видно, что армия РФ построила оборонительные линии вдоль наземных линий и логистических узлов, в том числе близ Армянска, вдоль E105 к югу от Чонгара — 34 км к северо-востоку от Джанкоя, вдоль трассы E97 возле Филатовки — 8 км юго-восточнее Армянска, возле Воронцовки — 20 км южнее Армянска и вдоль пляжей Евпатории.


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Отметим, российские оккупанты в Крыму готовятся к обороне, в частности враг возводит фортификационные сооружения и заставляет роет окопы между населенными пунктами Ишунь и Воинка.

Кроме того, захватчики на временно оккупированном украинском полуострове строят новую воинскую часть. По данным партизанского движения "Атеш", российская военная стройка полным ходом идет в Евпатории. 

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках приближающегося контрнаступлении ВСУ у россиян еще есть время уйти, иначе они будут уничтожены. В расчете на что делаются подобные заявления? Какова вероятность, что хотя бы часть российских военнослужащих, российских элит – к ним прислушаются? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-3-2023
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