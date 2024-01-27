В ISW рассказали, кто выиграет от прекращения огня на фронте

Любое прекращение огня на линии фронта в Украине пойдет на пользу России. Как передает портал "Комментарии", в этом уверены американские аналитики Института изучения войны.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В ISW отметили, Россия продолжает считать главными оправданиями вторжения в Украину требования относительно украинского "нейтралитета" и моратория на расширение НАТО. Любая гипотетическая уступка в отношении этих требований означала бы серьезное стратегическое и риторическое отступление со стороны Путина. Он не пойдет на это сейчас.

По мнению экспертов, все призывы РФ к украинскому "нейтралитету" — это требования, чтобы Украина внесла изменения в свою Конституцию, чтобы изъять обязательства по приобретению членства в НАТО и обязательств не вступать в НАТО или Европейский Союз. Требования к такому "нейтральному статусу" являются целью десятилетних усилий Путина по требованию изменений в НАТО, которые ослабили бы Альянс до такой степени, что он был бы не в состоянии сдерживать или одержать победу над будущей российской агрессией в Восточной Европе.

Как отмечают аналитики, Путин вряд ли пойдет на уступки, поскольку он не прекратит преследовать свою цель контролировать Украину и ослабить НАТО, если только не потерпит решительного поражения.

В отчете ISW отмечается, что российские публичные лица могут имитировать заинтересованность в уступках относительно места Украины в западных институтах, пытаясь побудить Запад к опережающим уступкам в отношении территориальной целостности Украины. В сообщениях об открытости Путина к переговорам через негласные каналы не упоминается о готовности России отказаться от любой оккупированной украинской территории.

В РФ отмечают, что их цель – аннексия оккупированных украинских территорий или дополнительных территориальных завоеваний в Украине.

"ISW продолжает считать, что любое прекращение огня пойдет на пользу России, предоставляя ей время для восстановления и перегруппировки для будущих наступательных кампаний с теми же максималистскими целями и последующего территориального захвата в Украине", — говорится в отчете.

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