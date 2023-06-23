В ISW рассказали, какой «сюрприз» ВСУ готовят для россиян на юге

Украинские войска могут активизировать усилия по нанесению ударов по российским наземным коммуникациям на юге Украины.. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Удары по Чонгарским мостам. Фото: из открытых истчоников

В ISW констатировали, что удары по логистике врага на юге Украины уже начались. В частности, вчера, 22 июня, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах в Мелитополе и Якимовке Запорожской области. Кроме того, росСМИ утверждали, что ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту на трассе E105. Некоторые российские источники также утверждали, что ВСУ также нанесли удар по мосту через озеро Сиваш.

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По мнению аналитиков ISW, ВСУ могут усилить удары по тылам и уязвимым районам вдоль наземных коммуникаций оккупантов, чтобы нарушить их пути снабжения. Похоже, страх оккупантов относительно перерезания логистики только усиливается. Об этом свидетельствуют и обеспокоенные российские "военкоры".



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