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В ISW рассказали, какой «сюрприз» ВСУ готовят для россиян на юге

Американские аналитики отмечают, что войска РФ могут все больше опасаться за целостность своих логистических маршрутов на юге Украины

сегодня, 08:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские войска могут активизировать усилия по нанесению ударов по российским наземным коммуникациям на юге Украины.. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW рассказали, какой «сюрприз» ВСУ готовят для россиян на юге

Удары по Чонгарским мостам. Фото: из открытых истчоников

В ISW констатировали, что удары по логистике врага на юге Украины уже начались. В частности, вчера, 22 июня, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах в Мелитополе и Якимовке Запорожской области. Кроме того, росСМИ утверждали, что ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту на трассе E105. Некоторые российские источники также утверждали, что ВСУ также нанесли удар по мосту через озеро Сиваш.


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По мнению аналитиков ISW, ВСУ могут усилить удары по тылам и уязвимым районам вдоль наземных коммуникаций оккупантов, чтобы нарушить их пути снабжения. Похоже, страх оккупантов относительно перерезания логистики только усиливается. Об этом свидетельствуют и обеспокоенные российские "военкоры". 

Читайте также на портале "Комментарии" - в ночь на 22 июня прилетело по мосту в Чонгаре, который соединяет Херсонскую область и временно оккупированный Крым. Ранее в США напомнили министру обороны РФ Сергею Шойгу, который начал угрожать ударами по "центрам принятия решений" в Украине в случае нанесения ударов по оккупированному Крыму (с помощью HIMARS и Storm Shadow), что Украина имеет полное право освобождать свои территории так, как посчитает нужным. В свою очередь, британская разведка предоставила данные, что россияне активно начали создавать оборонительные рубежи возле Перекопа. О чём говорят последние сообщения касательно Крыма и подходов к нему? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-22-2023
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