В ISW рассказали, где имеют успехи оккупанты и, где удалось продвинуться ВСУ

17 декабря российские оккупанты продолжали наступательные операции вблизи Авдеевки и добились незначительных успехов вблизи Степного, в то же время украинские защитники контратаковали и продвигались к востоку от Невельского. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Также российские источники утверждали, что российские войска продвинулись в направлении Новокалинового (5 км северо-западнее Авдеевки) и вблизи Красногоровки (3 км северо-восточнее Авдеевки), Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки и промышленной зоны на южном Авдеевки 16 и 17 декабря.

Российские милблогеры утверждали, что российские войска вошли в окрестности Авдеевки, хотя ISW не видел визуального подтверждения этого заявления.

В то же время Генштаб Украины 17 декабря сообщил, что украинские силы отбили по меньшей мере 17 российских атак к востоку от Новобахмутовки (7 км к северу от Авдеевки), Степного и Авдеевки и по меньшей мере 13 российских атак вблизи Первомайского (111 км к юго-западу от Авдеевки) 15 км к юго-западу).

Представитель украинской бригады, действующей вблизи Авдеевки, заявил, что недавно российские войска пытались наступать на Авдеевку колонной до 10 единиц бронетехники, и что украинские силы уничтожили примерно половину техники.

В то же время российские источники утверждали, что оккупанты захватили Марьинку и продолжили наступательные операции на запад и юго-запад от Донецка 17 декабря.

Российские милблогеры утверждали, что российские войска контролируют всю Марьинку и очищают окрестности населенного пункта. В то же время, ISW подчеркивает, что не видел визуального подтверждения российского контроля над всей Марьинкой, да и ряд российских источников продолжают призывать другие российские источники дождаться официального подтверждения.

Кроме того, украинские войска 17 декабря вели наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные в этот день, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись севернее Синьковки.

В то же время россияне проводили наступательные операции к северу от Бахмута, но не продвинулись.

При этом геолокационные кадры, опубликованные 17 декабря, показывают, что российские войска продвинулись северо-западнее Хромового (к западу от Бахмута) и в Курдюмовку (13 км юго-западнее Бахмута).

Российские источники утверждали, что 16 и 17 декабря русские войска продвинулись к окрестностям Клещиевки и в сторону Ивановского.

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