В ISW оценили, есть ли толк в том, что Байден снял запрет на удары по РФ

Удары украинской армии по России дальнобойным западным оружием могут уменьшить количество атак бомбами по территории страны. Эта тенденция уже подтверждается. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Удары по России. Фото из открытых источников

"Украинские удары по военным аэродромам в России и российским системам ПВО в ближнем тылу могут привести к уменьшению количества российских воздушных операций и ударов планерных бомб по Украине", — считают американские аналитики.

Так, по данным Генштаба ВСУ, которые приводит Институт изучения войны, за первые 12 дней декабря российские войска выпустили всего 431 планерную бомбу по сравнению с тем, что за первые 12 дней ноября было выпущено 1472 планерные бомбы, а всего за ноябрь более 3300 планерных бомб.

"Таким образом, российские войска пока намерены выпустить лишь треть от общего количества планерных бомб, выпущенных российскими войсками в ноябре, в этом месяце", — отмечают в ISW.

Кроме того, по мнению аналитиков, угроза украинских ударов по российским аэродромам в зоне действия систем ATACMS и Storm Shadow "может заставить российских военных базировать самолеты на аэродромах, расположенных дальше в России".

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты Института изучения войны считают, что серия российских ударов по украинским энергетическим объектам является частью более широкой кампании, направленной на замораживание Украины зимой и принятие политических решений, выгодных Кремлю.

В ISW отмечают, что серия российских ударов по украинским энергетическим объектам является частью более широкой кампании, направленной на то, чтобы заморозить Украину зимой 2024-2025 годов и заставить Украину и Запад к принятию политических решений, выгодных России.



