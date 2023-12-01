В ISW объяснили, почему в Кремле начали бояться провалов на войне

С приближением президентских выборов в России в Кремле все больше "обеспокоены" отрицательным влиянием провалов на войне в Украине на результаты избирательной кампании в РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Путин и Шойгу. Фото: из открытых источников

Американские аналитики, как и в предыдущих отчетах убеждены, что в президентской кампании Владимир Путин намерен сконцентрировать внимание на внутренних делах РФ и критике Запада, постаравшись дистанцироваться от войны в Украине, с которой в России в последнее время связано много проблем.

Кроме того, российские чиновники хотят усилить цензуру в стране. Они объясняют это тем, что выехавшие из страны россияне предприняли попытки дискредитировать предстоящие российские президентские выборы.

По информации ISW, российские власти также пытались консолидировать контроль над российским информационным пространством и усилили меры по поощрению самоцензуры. Также на выборы могут оказывать влияние родственники мобилизованных. В РФ увеличилось количество жалоб и призывов о помощи мобилизованным, несмотря на попытки России цензурировать их.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль боится протестов жен мобилизованных, которые могут вспыхнуть перед президентскими выборами в РФ, намеченными на март-2024. Об этом пишут российские медиа. А секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупреждает, что очередные выборы Путина окончательно зацементируют авторитарный режим в России, что позволит Кремлю развернуть на полную мощность свой военный потенциал, включая усиление мобилизации. Какие есть варианты развития событий в свете грядущих "выборов" в РФ? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



