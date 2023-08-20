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В ISW объяснили, почему Путин совершил визит в Ростов, где встречался с военным командованием

Президент России встретился с военным руководством РФ в Ростове. Аналитики ISW назвали причину.

сегодня, 08:40
Автор:
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Slava Kot
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В ISW объяснили, почему Путин совершил визит в Ростов, где встречался с военным командованием

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин 19 августа встретился с руководителем Генштаба России генералом Валерием Герасимовым. Это был первый визит Путина в Ростов-на-Дону с момента бунта Пригожина в середине июня, когда вагнеровцы захватили военные объекты в городе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на анализ ISW.


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Владимир Путин редко совершает визит в российские регионы, прилегающие к войне или на временно оккупированные территории Украины. В марте этого года российский диктатор навестил Мариуполь, а в апреле был в оккупированной Луганской и Херсонской области. В июне президент РФ поехал в Ростов.

Аналитики Институт изучения войны утверждают, что таким образом Путин показал свою приверженность Герасимову, несмотря на их неспособность в июне остановить мятеж Пригожина.

"Визит Путина, вероятно, публичный жест того, что он продолжает поддерживать Герасимова и его группу, несмотря на то, что эти командиры не смогли достичь военных целей или остановить восстание группы "Вагнера"", — пишут военные аналитики.

Кроме того, ISW добавляют, что визит именно в Ростов-на-Дону стал попыткой Владимира Путина демонстрировать свой контроль в близлежащем к Украине регионе.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что СМИ назвали три страны, являющиеся главными союзниками Путина в Европе.

Также "Комментарии" писали, решится ли российский диктатор Путин на новую мобилизацию в Российской Федерации. Украинская разведка объяснила ситуацию и какие решения можно ожидать от президента РФ по этому вопросу.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-19-2023
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