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В ISW назвали участок фронта, где ВСУ разбили элитные части россиян

Были уничтожены подразделения 72-й мотострелковой бригады, 31-й гвардейской бригады ВДВ и 83-й гвардейской бригады ВДВ

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские войска во время успешного наступления к югу от Бахмута Донецкой области разбили элитные части российских оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

В ISW назвали участок фронта, где ВСУ разбили элитные части россиян

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что ВСУ полностью уничтожили подразделения 72-й мотострелковой бригады, 31-й гвардейской бригады ВДВ и 83-й гвардейской бригады ВДВ при освобождении Андреевки и Клещевки.


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Это подтверждает, в частности, заявление командира российского батальона "Восток" Александра Ходаковского о гибели командира 31 бригады ВДВ. Как отмечается, 72-я мотострелковая бригада, вероятнее всего, оказалась неэффективной в бою, хотя ее точные потери остаются неясны.

Эти подразделения ВДВ участвовали в контратаках и попытках остановить наступательную операцию Сил обороны. Вероятно, россияне понесли большие потери. Если недавнее наступление ВСУ к югу от Бахмута привело к уничтожению боеспособности 31-й и 83-й бригад ВДВ, то командование РФ, вероятнее всего, будет перераспределять элементы другого относительно элитного соединения для поддержки критических элементов своей обороны к югу от Бахмута.

По последним данным, общие боевые потери РФ с начала полномасштабной войны ориентировочно составили около 272 940 человек. 

Отдельно, на Таврическом направлении общие потери российских оккупантов за сутки, в частности уничтоженными и ранеными, составили более 300 человек.

Также издание "Комментарии" сообщало — если украинская армия не ускорит темп контрнаступления, то Украине для деоккупации своей территории потребуются годы, а не месяцы, как планировалось перед стартом летнего наступления ВСУ. Как передает портал "Комментарии", такие выводы обнародовали в аналитическом материале журналисты рейтингового издания "The New York Times".



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-18-2023
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