В ISW назвали область, где россияне уже пошли в анонсированное ранее наступление

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Кравцев Сергей
Россияне большими силами начал штурмовать позиции украинских защитников вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области. За последние несколько дней темпы боев существенно выросли. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Института изучения войны (ISW).
Российские войска. Фото: Getty Images
Аналитики отмечают, что геолокационные кадры боев подтверждают движение кафиров к северо-западу от Сватового. Военное командование РФ полностью привлекло части нескольких дивизий в наступательные действия на этом участке линии фронта.
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В ISW информируют, что соответствующие факты указывают на то, что российское наступление началось, в то же время, украинские силы не дают врагу получить значительные успехи.
Специалисты объясняют, что оккупанты в Луганской области пытаются перехватить инициативу. Это может привести к их конечной кульминации на линии Сватово-Кременная без достижения целей захвата всей Луганской и Донецкой областей.
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Также издание "Комментарии" сообщало — февраль – месяц важных для Украины саммитов. Могут ли на них быть приняты кардинальные решения, позволяющие быстрее остановить российскую агрессию? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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