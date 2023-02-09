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В ISW назвали область, где россияне уже пошли в анонсированное ранее наступление

Эксперты ISW считают, что россияне в Луганской области начали наступление

сегодня, 07:28 comments2436
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Автор:

Кравцев Сергей

Россияне большими силами начал штурмовать позиции украинских защитников вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области. За последние несколько дней темпы боев существенно выросли. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Института изучения войны (ISW).

В ISW назвали область, где россияне уже пошли в анонсированное ранее наступление

Российские войска. Фото: Getty Images

Аналитики отмечают, что геолокационные кадры боев подтверждают движение кафиров к северо-западу от Сватового. Военное командование РФ полностью привлекло части нескольких дивизий в наступательные действия на этом участке линии фронта.


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"Подразделения полков 144 и 3 мотострелковой дивизии (20 общевойсковая армия, ЗВО) и полк 90 танковой дивизии (ЦВО), поддержанные частями 76 Воздушно-десантной дивизии и неопределенными подразделениями Южного военного округа ведут наступательные операции вдоль говорится в отчете.

В ISW информируют, что соответствующие факты указывают на то, что российское наступление началось, в то же время, украинские силы не дают врагу получить значительные успехи.

Специалисты объясняют, что оккупанты в Луганской области пытаются перехватить инициативу. Это может привести к их конечной кульминации на линии Сватово-Кременная без достижения целей захвата всей Луганской и Донецкой областей.

"Эта кульминация даст для украинских сил окно возможностей, которое можно будет использовать в собственном контрнаступлении", — добавили в Институте изучения войны.

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Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-8-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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