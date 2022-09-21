В Испании украинский футболист начал собирать деньги на Bayraktar для ВСУ

Выступающий в Испании украинский футболист Роман Зозуля инициировал сбор денег для покупки беспилотного летательного аппарата Bayraktar для украинских военных. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.



В Испании Роман Зозуля начал собирать деньги на Bayraktar для ВСУ. Фото из открытых источников

Роман Зозуля уже несколько лет проживает в Испании и защищает цвета местных команд, последний клуб украинца это "Фуэнлабрада". Сам футболист активно и постоянно помогает ВСУ. Он часто передавал средства и разную технику украинским воинам в АТО. За что разные испанские движения называли его склонным к нацизму.

В своем сообщении Роман Зозуля пишет, что у него нет сантиментов к врагам. Футболист отмечает, что чем больше российских оккупантов будет уничтожено на украинской земле, тем больше будет спасено жизней украинских защитников.

Зозуля инициировал сбор денег вместе с украинским посольством в Испании, украинской диаспорой и футболистами. По его словам, это не оригинальная инициатива, но такая техника эффективна для борьбы против российских солдат.



Раньше байрактары для Украины покупали граждане Литвы, Польши. В настоящее время продолжается еще сбор денег на беспилотники в Канаде, Латвии и Норвегии.

Также деньги на байрактары собирали и в Украине. Такой сбор организовал украинский волонтер и его фонд Сергей Прытула. Таким образом, украинцы смогли собрать деньги сразу на три беспилотника Bayraktar. В Украине уже семь турецких беспилотников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за три дня турецкие беспилотники уничтожили российскую технику на сумму более 25 млн долларов.

Также "Комментарии" писал о передаче Украине подводных беспилотников правительством Великобритании.

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