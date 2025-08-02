В Индии приняли решение по ультиматуму Трампа: будут ли дальше покупать нефть РФ

Несмотря на угрозы санкций со стороны администрации президента США Дональда Трампа, Индия продолжит импорт российской сырой нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что на прошлой неделе Трамп предупредил о возможных дополнительных тарифах на индийский импорт, если Нью-Дели не пересмотрит свое решение по покупке российскую нефти.

Однако источники издания в Индии подтвердили, что официальных указаний сокращать поставки не появилось, а политика в отношении России не пересмотрена.

Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал акцентировал, что двусторонние отношения с Россией имеют собственный вес и не могут оцениваться через призму третьих стран. Он также напомнил о долгосрочном партнерстве между двумя странами.

Индия сейчас является вторым по объемам импортером российской нефти после Китая, закупая более двух миллионов баррелей ежедневно.

С начала войны в Украине доля России в нефтяном импорте Индии выросла с менее 1% до более трети. При этом "The New York Times" акцентирует, что в первые месяцы после начала полномасштабного вторжения России в Украину Нью-Дели подвергался значительному международному давлению с требованиями сократить экономические связи с Москвой. Однако со временем на Западе стали закрывать глаза на такие шаги индусов, соглашаясь на закупки российской нефти по установленному ценовому пределу, что имеет целью сдерживать рост мировых цен на энергоносители.

Авторы материала отмечают, что угрозы США могут быть частью переговорной тактики, ведь Индия и Соединенные Штаты сейчас ведут переговоры по двустороннему торговому соглашению.

При этом другие крупные импортеры российской нефти, как Китай и Турция, не сталкивались с аналогичными санкциями.

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