Индийские НПЗ резко сменили позицию: готовы ли и дальше закупать российскую нефть

Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании отказываются от закупки российской нефти. Приостановки закупок начали происходить с прошлой недели. Причиной стали снижение скидок и давление со стороны Вашингтона. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Российская нефть в Индии. Фото: из открытых источников

По информации журналистов, компании Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery не запрашивали новые партии сырья из России. Это подтверждают четыре источника, знакомые с их планами.

Индийские переработчики теперь закупают нефть на спотовом рынке. Основной упор делается на сорта из Ближнего Востока и Западной Африки, в частности, на нефть Abu Dhabi Murban.

Хотя частные компании Reliance и Nayara остаются крупнейшими покупателями российской нефти в Индии, госкомпании контролируют более 60% перерабатывающих мощностей страны — около 5,2 млн баррелей в день.

Дональд Трамп 14 июля пригрозил ввести 100% тарифы на страны, которые продолжают покупать нефть у России. Это заявление могло повлиять на решение индийских компаний отказаться от новых поставок.

Государственные компании и Министерство нефти Индии пока не прокомментировали ситуацию. В условиях повышенного риска и снижения ценовых скидок российская нефть стала менее привлекательной для индийского рынка.

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