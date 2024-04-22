В Индии похоронили мужчину, воевавшего на войне в Украине на стороне России

Россия продолжает активно вовлекать иностранцев в войну в Украине. Россияне указывают, что граждане других стран якобы будут только помогать армии РФ, либо будут охранять объекты, однако после подписания контракта иностранцев отправляют на фронт. Недавно в Индии похоронили мужчину, который погиб на войне в Украине, где воевал за Россию.



Асфан Мохаммед в российской военной форме. Фото из открытых источников

Как сообщает CNN, 31-летний гражданин Индии Асфан Мохаммед погиб на войне в Украине. Мужчина руководил одним из магазинов одежды сети Allen Solly и планировал в будущем со своей семьей переехать в Австралию.

Мужчина наткнулся на YouTube на видео, в котором рассказывалось о трудоустройстве в России.

"Агенты сказали, что в российской армии есть вакансии помощников и охранников. Агенты заверили его, что это лучшая работа. Сказали, что через год можно получить российский паспорт и национальную карточку, по которой можно передвигаться по соседним странам", — рассказывает брат погибшего Имран Мохаммад.

По словам Имрана Асфан заплатил вербовщикам 1800 долларов, чтобы он смог попасть в Россию. Кроме того, ему запретили рассказывать, что он будет работать на российскую армию. Асфан Мохаммед несколькими остановками в индийских городах был доставлен в ОАЭ, откуда прибыл в Москву 12 ноября 2023 года, где подписал контракт на русском языке, который не мог прочитать.

Уже 23 января Имран получил голосовое сообщение от одного из индийцев, воевавших с его братом о ранении Асфана. Мужчина сказал ему, что не может забрать его брата "из-за дронов вокруг них", но передал информацию о состоянии Асфана российской медицинской группе.

После нескольких месяцев постоянных звонков в Россию, 6 марта Имран получил новость о смерти своего брата на войне в Украине.

Случай Асфана первый в Индии, ведь Центральное бюро расследований (CBI) заявило, что раскрыло крупные сети торговли людьми, которые стали жертвами обмана и попали на службу в российскую армию. В настоящее время было выявлено не менее 35 таких случаев.

"Граждане Индии, ставшие жертвами торговли людьми, были обучены выполнять боевые обязанности и были развернуты на передовых базах в российско-украинской зоне войны вопреки их желаниям", — говорится в заявлении CBI.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине захватили в плен гражданина экзотической страны, воевавшего на стороне России.

Также "Комментарии" писали о пленных иностранцах, которые объяснили, почему пошли воевать за Россию на войну в Украине.