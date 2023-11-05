В Хмельницкой области военкомы силой тащили мужчину из больницы и посоветовали быть "мужиком" (ВИДЕО)

В Хмельницкой области сотрудники ТЦК пытались, применив силу, забрать местного жителя из больничного учреждения в военкомат.

Скандал с ТЦК в Хмельницкой области (фото из открытых источников)

Соответствующий видеоролик был обнародован в соцсетях.

На видео можно увидеть, как больной говорит военкомам, что пройдет медицинское освидетельствование и принять направление на обследование, потому что в самой ВЛК ему "только печати проставили". Мужчина убеждает, что он не уклоняется, и говорит, что утром на следующий день появится в ТЦК.

"Все мои документы у вас. Вы даже паспорта забрали", – говорит он.

При этом военные советуют ему "быть мужиком, а не бабой", затем окружили свою жертву, выкручивают руки и собераются задержать. Находившийся неподалеку полицейский на такое поведение военкомов не реагировал.

"У человека произошел гипертонический криз. Врачи скорой медицинской помощи доставили человека в больницу на госпитализацию, давление 180 на 120, но его силой похищают из больницы. Полицейские бездействуют, врачей попугали, адвокату и клиенту причинили телесные повреждения", — рассказывает хмельницкий адвокат Виктор, обнародовавший этот видеоролик в сети

Комментируя ситуацию журналистам издания vsim.ua Виктор Бабчинский подчеркнул, что столкновение возникло, потому что военные якобы запрещали провести обследование призывника на ВЛК в больнице поселка Виньковцы.

"По мнению военкома в Виньковецкой больнице слишком долго и слишком тщательно осматривают призывников на комиссии ВЛК. Поэтому ТЦКашкики массово похищают людей среди улиц и из частных домов, силой везут в Каменец-Подольский или Хмельницкий, а там без осмотра штампуют справки ВЛК о полной пригодность к службе (не имея в составе комиссии соответствующего количества врачей по специализации), — заключил адвокат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько дел в отношении ТЦК и ВЛК передали в суд



