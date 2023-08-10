В Херсонской области россияне сбросили бомбы на свои позиции: что известно



















За прошедшие сутки россияне сбросили три управляемые авиационные бомбы на собственные позиции на южном направлении. Об этом телеканалу "Эспрессо" сообщила начальница Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Российские оккупанты сбросили бомбы на свои позиции (иллюстративное фото из открытых источников)

По ее словам, россияне продолжают обстрелы мирного населения в Херсонской области и даже подтянули собственные резервы. Так что количество обстрелов на юге возросло до 40 в день.

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"Мы делаем все, чтобы российские боеприпасы не долетали до мирных жителей. В некоторых случаях оккупантам удается с этим справиться самим. Вчера, пытаясь атаковать тактической авиацией с выпуском управляемых авиабомб, Бериславский район на правом берегу, они уронили три КАБа просто на себя — на свои собственные подразделения, которые уютно обосновались на Левом берегу", — отметила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Джанкойском районе снова очень громко. В Джанкойском районе временно оккупированного Крыма раздались взрывы. И хотя оккупанты предупреждали о взрывах в некоторых населенных пунктах полуострова, этого района в списке нет.

При этом сегодня оккупационные власти предупреждали, что в населенных пунктах Ленинского района, а также в пгт Кировское, Октябрьское и г. Старый Крым с 12:00 до 15:00 будут доноситься звуки взрывов, но паниковать из-за этого не стоит, уверяют оккупанты, потому что будет происходить утилизация боеприпасов. Вот только Джанкойского района в этом списке не было.

При этом, как отмечает тот же "Крымский ветер", ранее объявленную утилизацию, запланированную в полдень, "начали на час раньше объявленного времени".

Тем временем во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы этой ночью. Тогда россияне сообщили, что зафиксировали пролет 11 беспилотников над Севастополем. Якобы ПВО РФ их уничтожило. В самом Джанкое взрывы были слышны 9 августа.