В Херсонской области пенсионерка не хотела брать помощь, пока не убедилась, что она от Украины (ВИДЕО)

В Херсонской области 82-летняя жительница отказалась пользоваться продуктовой помощью от оккупантов. Крестьянка за оккупационный период потеряла больше 20 килограмм . Украинские волонтеры привезли ей продуктовый набор и немного денег, но женщина отказалась их брать, пока не убедилась, что они украинские. Видеоролик о жительнице области обнародовал тележурналист Андрей Цаплиенко в Telegram .

82-летняя женщина отказывалась брать продукты от россиян в Херсонской области (фото из открытых источников)

Важно, что волонтер доставил продукты жителям Херсона велосипедом.

В видеоролике видно, что старушка одета в синий халат и желтый передник. Приезжий сообщил, что доставил ей продукты и деньги.

"Я не принимаю пенсию от россиян", – сказала женщина. Однако волонтер возразил и сказал бабушке, что прибыл с украинской территории.

Андрей Цаплиенко сообщил, что видео было отснято, когда это село в Херсонской области было оккупировано.

"За таких людей и воюет украинская армия", — подытожил журналист.

Прощаясь, старушка и ее гость обменялись патриотическим приветствием: "Слава Украине!" — "Героям Слава!".

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что а мериканец восемь месяцев скрывался в Херсоне . Американский учитель, который в течение восьми месяцев успешно избегал преследования в оккупированном Херсоне, сказал, что скрылся только потому, что российские службы безопасности не были ни профессиональными, ни умными. Тимоти Моралес приехал в Украину преподавать английский язык. Живя в Херсоне, мужчина оказался под российским обстрелом и оккупацией. Американец боялся выходить на улицу, потому что его могли схватить ФСБ. Россия обвиняет американцев, сажает их в тюрьмы, а затем обменивает на своих граждан, находящихся за решеткой в США за преступления.

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