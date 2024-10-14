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В Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку на гражданского мужчину

Еще один человек в Херсонской области стал жертвой российской агрессии

сегодня, 07:48
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Недилько Ксения

Вчера днем оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 34-летнего мужчину, который двигался на мопеде по дороге Нововодмитровка-Кизомис на Херсонщине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской областной военной администрации.

В Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку на гражданского мужчину

Оккупанты убили мирного жителя. Фото: скриншот из видео

К сожалению, ранения оказались смертельными. Потерпевший погиб на месте.

На видео, которое недавно опубликовали пропагандисты, видно, как мужчина двигается по тропе, а оккупанты пытаются попасть в него. На видео террористы наложили веселую музыку, чем еще раз доказывают циничность во время убийств мирных людей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

DeepState: россияне расстреляли украинских военных, сдавшихся в плен в Курской области

"Кацапские ублюдки в очередной раз нарушили правила и обычаи ведения войны — расстреляны 9 украинских военных на Курщине", — говорится в сообщении аналитиков проекта. В DeepState отметили, что от своих источников в 1 ОТБр получили информацию о том, что российские оккупанты 10 октября расстреляли дронщиков и смежников в районе населенного пункта Зеленый Шлях.

"Дополнительные детали обстоятельств выясняются, но известно, что ребята выходили на позиции с мнениями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество БК было ограничено и они были вынуждены сдаться", — сказано в сообщении.

В общем, отмечают аналитики DeepState, ситуация на Курщине не столь радостна. Силы Обороны проводят стабилизационные мероприятия, но восстановить утраченное очень тяжело.

"Мы обсудили данную ситуацию с другими офицерами и командирами на разных участках. Экипажам БПЛА следует серьезнее относиться к возможности прорыва врага на их позиции и не пренебрегать безопасностью", — говорится в сообщении.



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