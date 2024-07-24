На временно оккупированной Левобережной Херсонщине началась массовая конфискация недвижимости украинцев, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. Оккупационная администрация решила использовать брошенное имущество для заселения россиян, военных и чиновников, называя это "работой с бесхозяйным имуществом". Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

В Херсонской области оккупанты отбирают жилье у украинцев

По словам так называемого "губернатора" Владимира Сальдо, это необходимо для обеспечения жильем тех, кто в этом нуждается.

По официальной версии, жилье, которое осталось без присмотра, должно быть передано в руки новых "собственников" среди российских мигрантов, прибывающих на оккупированные территории под видом необходимых работников. Впрочем, на деле это становится средством изменения демографической картины Херсонщины, поскольку российские военные и чиновники получают возможность массового заселения региона. Такие действия оккупантов открыто способствуют укреплению их власти и превращению Херсонщины в регион, лояльный Кремлю.

“На самом деле в отобранные квартиры в первую очередь будут массово заселять россиян под видом критически важных работников, российских военных и чиновников. Так оккупанты пытаются изменить состав населения оккупированных территорий на более лояльный к себе с целью укрепления своей власти на украинской земле”, — говорится в сообщении Центра.





Читайте на портале "Комментарии" - Несмотря на то, что ВСУ дают достойный отпор врагу, оккупационные войска продолжают давить. Что сейчас происходит на фронте? Есть ли угроза, что после ухода ВСУ из Крынок россияне снова попытаются зайти на правый берег Херсонщины ? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.