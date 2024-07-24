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В Херсонской области оккупанты отбирают жилье у украинцев

Оккупационные власти Херсонщины начали массовую конфискацию недвижимости

сегодня, 13:46
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Черновалова Кристина

На временно оккупированной Левобережной Херсонщине началась массовая конфискация недвижимости украинцев, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. Оккупационная администрация решила использовать брошенное имущество для заселения россиян, военных и чиновников, называя это "работой с бесхозяйным имуществом". Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

В Херсонской области оккупанты отбирают жилье у украинцев

В Херсонской области оккупанты отбирают жилье у украинцев

По словам так называемого "губернатора" Владимира Сальдо, это необходимо для обеспечения жильем тех, кто в этом нуждается.

По официальной версии, жилье, которое осталось без присмотра, должно быть передано в руки новых "собственников" среди российских мигрантов, прибывающих на оккупированные территории под видом необходимых работников. Впрочем, на деле это становится средством изменения демографической картины Херсонщины, поскольку российские военные и чиновники получают возможность массового заселения региона. Такие действия оккупантов открыто способствуют укреплению их власти и превращению Херсонщины в регион, лояльный Кремлю.

“На самом деле в отобранные квартиры в первую очередь будут массово заселять россиян под видом критически важных работников, российских военных и чиновников. Так оккупанты пытаются изменить состав населения оккупированных территорий на более лояльный к себе с целью укрепления своей власти на украинской земле”, — говорится в сообщении Центра.

В Херсонской области оккупанты отбирают жилье у украинцев - фото 2

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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=502251212323949&set=a.117239117491829
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