В Харькове стало известно о погибших в результате обстрела (ФОТО)

Спасатели деблокировали на 9-м этаже дома тело погибшего. Идентификация пока невозможна: тело почти полностью сгорело. Будет назначена ДНК-экспертиза. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

Ликвидация пожара в Харькове. Фото: ГСЧС Украины

Вероятно, это 94-летняя женщина, которая считалась без вести пропавшей после попадания российской авиабомбы в дом.

Также количество пострадавших возросло до 42 человек. Среди раненых четверо детей: трое мальчиков 1, 12 и 13 лет и 4-летняя девочка.

Повреждены по меньшей мере три многоэтажки и 19 автомобилей.

Напомним, 15 сентября около 15:20 вооруженные силы россии нанесли удар из авиации по Немышлянскому району г. Харькова.

Зафиксировано прямое попадание авиационного боеприпаса между 9 и 10 этажами в двенадцатиэтажном жилом доме.

Травмы разной степени тяжести и острую реакцию на стресс получили 42 человека, среди них 4 ребенка. Самый младший пострадавший – годовалый мальчик.

Пожар в доме был ликвидирован в 22:00.

По предварительным данным, удар по Харькову был нанесен с самолета СУ-34 управляемой авиационной бомбой ФАБ-250 с УМПК из населенного пункта томаровка белгородской области россии.

Прокуроры, спасатели, следователи полиции и другие профильные службы работают на месте очередного военного преступления, совершенного государством-агрессором.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что наибольшие разрушения, включая повреждения перекрытий, получили два подъезда. Огонь охватил четыре верхних этажа.

Также пострадали не менее 12 соседних домов. Специалисты уже начали забивать окна в части из них. Параллельно производится обследование конструкций и поквартирный обход.

"На месте работают газовщики, энергетики, волонтеры и коммунальные службы. Возле дома, в который попала авиабомба, действует штаб быстрого реагирования. В 161 лицее напротив функционирует "пункт незламности", где пострадавшие могут получить первую помощь", – сообщил Терехов.