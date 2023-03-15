В Харькове планировались теракты

СБУ задержала в Харькове агента ФСБ, готовившего теракты против украинских летчиков и спецназовцев. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы СБУ.

Агент мав влаштувати вибухи в Харкові

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного российского агента во время масштабной спецоперации в Харькове. Злоумышленник занимался подготовкой терактов против военнослужащих сил обороны, которые находятся на территории областного центра. С этой целью он следил за украинскими защитниками – пытался установить места их временной дислокации и проживания, а также маршруты передвижения на собственных автомобилях. В "зоне особого внимания" вражеского агента находились военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники Службы безопасности.

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Как отмечают в СБУ, задокументированы факты скрытой фото- и видеофиксации прилегающей территории мест базирования украинских защитников и их транспортных средств.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору разведывательной информации. В то же время, вблизи одного из домов, где проживают украинские военнослужащие, обнаружен вражеский тайник со взрывчаткой, которую агент планировал применить для совершения терактов.

По данным следствия, фигурантом является местный житель, которого в ноябре прошлого года завербовал кадровый сотрудник оперативной группы ФСБ в Белгородской области.

Кроме слежки за украинскими защитниками злоумышленник выполнял задачи по выявлению замаскированных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Координаты стратегических объектов требовались оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по городу. Для коммуникации с ФСБ их агент использовал анонимные мессенджеры, а передачу разведданных сопровождал медиафайлами с привязкой к местности. На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он под стражей.

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