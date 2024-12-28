В ГУР знают, какой запас дальнобойных ракет имеет РФ и сколько может изготавливать в месяц

Арсенал дальнобойных ракет России сейчас насчитывает до 1400 единиц вооружения различного типа, причем значительная часть является неприкосновенным запасом. Вместе с тем страна-агрессор способна производить в месяц от 120 до 150 "Искандеров", "Калибров" и ракет "Х-101". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Новости.LIVE" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

В ведомстве Буданова отметили, что сейчас среди около 1400 единиц дальнобойных ракет, которые имеет РФ в запасе, есть: около 350 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", 500 противокорабельных ракет среднего радиуса действия "Оникс", более 50 аэробаллистических ракет типа "Кинжал", более 130 ракет типа "Искандер", и более 400 ракет класса "Х-101" (стратегические крылатые ракеты воздушного базирования класса воздух-земля), "Х-55" (стратегические авиационные крылатые ракеты) и "Х-35" (дозвуковые крылатые противокорабельные ракеты).

"По многим позициям – это неприкосновенный запас. Поэтому они уделяют, конечно, большое внимание планированию, разведке, и не работают так огульно, как это было на первых этапах полномасштабного вторжения", — отметил Юсов.

Представитель ГУР МОУ обратил внимание, что изготовление ракет российской стороной до сих пор критически зависит, в частности, от иностранных компонентов. Поэтому он отметил важность как применения международным сообществом санкционного режима, так и усиления контроля над его соблюдением.

Говоря об угрозе новых российских массированных ракетных обстрелов территории Украины, Андрей Юсов призвал граждан относиться ответственно к объявлению воздушной тревоги.

Что касается способности РФ пополнять запасы ракет различной номенклатуры, то, по словам представителя ГУР, захватчики способны изготавливать в месяц от 40 до 50 ракет "Искандер", от 30 до 50 "Калибров", и около 50 ракет "Х-101".

Кроме того, Юсов отметил, что страна-агрессор также увеличила производство беспилотников различной номенклатуры.

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