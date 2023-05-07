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В ГУР сообщили о российских провокациях на 9 мая

Государство-агрессор Россия часто выбирает символические даты для провокаций.

сегодня, 11:15
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Автор:

Slava Kot

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов предупредил, что руководство в Кремле может устроить провокации на 9 мая, ведь россияне используют подобную тактику с 2014 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления ГУР.

В ГУР сообщили о российских провокациях на 9 мая

Солдаты РФ. Фото из открытых источников

Представитель украинской разведки Андрей Юсов рассказал о возможных действиях российских спецслужб.


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"Провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и посвящены определенным датам, например, 9 мая", — заявил Юсов.

По его мнению, россияне могут создать провокации против Беларуси и таким образом привлечь новые силы к активным действиям на территории Украины. По словам Юсова, "сделка под фальшивым флагом" помогла бы скорее втянуть армию Беларуси до войны.

"Никто ни в Украине, ни в остальном мире в подобные представления уже не поверит. Это не значит, что провокаций не будет", — отметил представитель украинской разведки Андрей Юсов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль готовит провокацию на территории России для дискредитации Вооруженных Сил Украины. По информации Центра национального сопротивления, российские военные получили украинскую форму и могут провести террористические акты на приграничных с Украиной территориях. Другим вариантом может служить имитация захвата заложников силами ВСУ. Известно, что операцией занимаются два российских отряда, каждый из которых состоит из 160 человек.

Также "Комментарии" писали, что министр иностранных дел Турции объявил о провокациях и закрыл небо над территорией своей страны для самолетов из Армении.



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Источник: https://gur.gov.ua/content/na-9-travnia-rosiia-mozhe-hotuvaty-provokatsii-predstavnyk-hur-mo-ukrainy-andrii-iusov.html
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