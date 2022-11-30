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В ГУР рассказали, обменяют ли задержанных священников УПЦ (МП) на пленных украинцев

СБУ продолжает проверку Украинской православной церкви

сегодня, 19:20
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Автор:

Лиля Воробьева

В разведке рассматривается вариант обмена пленных украинцев на задержанных во время обысков священников УПЦ (МП). Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В ГУР рассказали, обменяют ли задержанных священников УПЦ (МП) на пленных украинцев

В ГУР рассказали о судьбе задержанных священников УПЦ (фото из открытых источников)

По словам Юсова, украинская сторона будет использовать все малейшие возможности для обмена пленных граждан Украины.

"На примере большого обмена и судьбы Виктора Медведчука Украина показала, что готова демонстрировать наиболее креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой. Наименьшие возможности, которые для этого будут появляться – и формальные, и неформальные, и публичные, и непубличные, и открытые, и закрытые – мы точно будем использовать", – рассказал Андрей Юсов.

Отметим, что правоохранители по всей Украине проводят масштабные обыски и проверки в помещениях Украинской православной церкви. Это произошло после скандала в Киево-Печерской лавре, где прихожане исполняли прославлявшую Россию песню. На местах находили большое количество антиукраинских материалов, литературу, наличные деньги и другие вещи.

Напомним, что у Путина отреагировали на обыски в Киево-Печерской лавре. Обыски в Киево-Печерской лавре – это война Украины с Русской православной церковью. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Утром 22 ноября СБУ проводила контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве. В пресс-службе сообщили, что эти мероприятия проходят совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине.



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Источник: https://24tv.ua/za-prikladom-medvedchuka-gur-vidpovili-mozhna-popiv-mp-obminyati_n2208398
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