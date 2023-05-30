В ГУР рассказали об изменении РФ тактики ракетных ударов

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов прокомментировал ракетную активизацию агрессора. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Online.ua.

Главное управление разведки

Он заявил, что после провала ракетного блицкрига зимой и в начале весны, когда россияне безуспешно пытались уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины и посеять панику среди общественности, государство-агрессор сменило тактику.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Тактика ракетных ударов изменилась. В большинстве своем она направлена на то, чтобы усложнить или сорвать планы украинских Сил безопасности и обороны относительно дальнейшего освобождения оккупированных территорий", — пояснил Юсов, добавив, что для России остается приоритетным поражение Киева.

"Оказывающий сопротивление Киев, отогнавший от себя новейшую орду, остается непокоренной целью для агрессора. Поэтому опасность остается", ― подчеркнул представитель военной разведки Украины.

В то же время Андрей Юсов акцентировал, что успешное освоение Воздушными силами ВСУ предоставленных западными партнерами средств ПВО фактически нивелирует очередное ракетное нашествие россиян.

"Враг хотел бы показать, что их оружие "аналоговнет" может что-то сделать с украинским войском и западным оружием. Но получается, что нет. Сколько обстрелов подряд ― фактически все цели сбиваются. Наши бойцы, Воздушные силы, средства ПВО демонстрируют лучшие результаты", ― отметил Юсов.

По его словам, очередную волну ракетного террора агрессор использует для демонстративной пропаганды о якобы повреждении образцов западных вооружений.

"Попытка активная, массовая, беспрецедентная, но в значительной степени это показательные выступления. Так часто и с такой же интенсивностью и количеством повторять подобные представления россияне не смогут", ― подытожил представитель ГУР МО Украины.

Тем временем стали известны неоднозначные слова Новака Джоковича о войне.

Кабмин поднял тарифы на электроэнергию для населения.

А МВД России объявило в розыск Валерия Залужного.