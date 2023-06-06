logo

BTC/USD

25602.98

ETH/USD

1810.11

LTC/USD

86.98

USD/UAH

37.23

EUR/UAH

40.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ГУР рассказали об эмоциональной мести Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

В ГУР рассказали об эмоциональной мести Путина

Украинская разведка сообщила об эмоциональном решении президента России Владимира Путина.

сегодня, 12:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

В ГУР рассказали об эмоциональной мести Путина

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Глава Службы внешней разведки Украины в 2020-2021 годах Валерий Кондратюк рассказал о причинах российских ударов по зданиям ГУР. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NV.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Валерий Кондратюк считает, что Владимир Путин решил нанести удары по зданию Главного управления разведки Украины из-за ее деятельности, которая частично влияет на безопасность самих россиян. По его мнению, решение президента России было основано на мести Путина.

"Это эмоциональная месть, реакция на недовольство россиян по поводу отсутствия их безопасности", — утверждает бывший глава Службы внешней разведки Украины.

Свои слова Кондратюк объясняет тем, что именно ГУР стоит за организацией и поддержкой двух группировок, состоящих из россиян, а именно легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус". Ранее эти подразделения для россиян казались фейковыми, однако после рейдов по Белгородской области они стали реальной угрозой для России.

Поэтому Кондратюк отмечает, что приказ нанести удары по зданию ГУР поступали, вероятно, от президента России.

"По объему и по масштабам тех ракетных ударов, это, возможно, была личная команда Путина — уничтожить руководство Главного управления разведки", — пояснил Кондратюк и добавил, что "били баллистическими ракетами Искандер и время их обнаружения было очень ограничено — до 10 минут".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о министре МИД Великобритании, который рассказал, что должна сделать Россия.

Также "Комментарии" писали, что Кремль отреагировал на паническое обращение Путина о мобилизации в России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/budanova-i-gur-rosiya-namagayetsya-znishchiti-raketami-ce-nakaz-putina-kondratyuk-novini-ukrajini-50329678.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!