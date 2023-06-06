В ГУР рассказали об эмоциональной мести Путина

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Глава Службы внешней разведки Украины в 2020-2021 годах Валерий Кондратюк рассказал о причинах российских ударов по зданиям ГУР. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NV.



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Валерий Кондратюк считает, что Владимир Путин решил нанести удары по зданию Главного управления разведки Украины из-за ее деятельности, которая частично влияет на безопасность самих россиян. По его мнению, решение президента России было основано на мести Путина.

"Это эмоциональная месть, реакция на недовольство россиян по поводу отсутствия их безопасности", — утверждает бывший глава Службы внешней разведки Украины.

Свои слова Кондратюк объясняет тем, что именно ГУР стоит за организацией и поддержкой двух группировок, состоящих из россиян, а именно легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус". Ранее эти подразделения для россиян казались фейковыми, однако после рейдов по Белгородской области они стали реальной угрозой для России.

Поэтому Кондратюк отмечает, что приказ нанести удары по зданию ГУР поступали, вероятно, от президента России.

"По объему и по масштабам тех ракетных ударов, это, возможно, была личная команда Путина — уничтожить руководство Главного управления разведки", — пояснил Кондратюк и добавил, что "били баллистическими ракетами Искандер и время их обнаружения было очень ограничено — до 10 минут".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о министре МИД Великобритании, который рассказал, что должна сделать Россия.

Также "Комментарии" писали, что Кремль отреагировал на паническое обращение Путина о мобилизации в России.