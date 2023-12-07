В ГУР рассказали о списке ликвидации предателей Украины: кто в него попал

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отреагировал на информацию о существовании списка предателей Украины, которых собирается ликвидировать украинская разведка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Юсова в эфире "Радио Свобода".

Спикер ГУР Андрей Юсов о списках ликвидации предателей Украины. Фото из открытых источников

После ликвидации бывшего народного депутата Ильи Кивы, его коллега и коллаборант Олег Царев заявил, что у украинской разведки есть списки ликвидации предателей Украины. Эти слова прокомментировал представитель ГУР Андрей Юсов.

"Начать можно с комментария Царева, который детально рассказал, что сначала список формирует ГУР, затем его верифицирует СБУ, а затем подписывает лично Зеленский. Так это видит российская пропаганда. Мы не будем подтверждать или опровергать это", — заявил Юсов.

Однако пресс-секретарь ГУР добавил, что украинские спецслужбы работают над коллаборантами и предателями Украины, чтобы привлечь их к ответственности. Именно такие люди, по словам Юсова, попадают в список ликвидации предателей Украины.

"Украинские правоохранители работают над производствами против военных преступников, против государственных изменников. Вот это и есть тот список", — заявил Юсов и добавил, что "справедливое наказание" будет касаться также российских оккупантов и всех государственных изменников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после ликвидации Ильи Кивы украинская разведка дала совет всем предателям Украины.

Также "Комментарии" писали, что в России обнаружено тело предателя Украины Ильи Кивы. В украинской разведке подтвердили, что это была спецоперация СБУ по ликвидации бывшего народного депутата.