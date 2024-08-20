В ГУР рассказали о спецоперации "Очерет": россиянин взорвал штаб с офицерами РФ

Главное управление разведки Украины (ГУР) рассказало об успешной спецоперации "Очерет". В ее рамках российский военный взорвал штаб офицеров батальона "шторм зет" и присоединился к украинским силам в войне против России.



Российский военный взорвал штаб с офицерами "шторм зет". Фото: ГУР

Зимой 2024 года российский оператор FPV-дронов с позывным "Сильвер" вышел на связь с Легионом "Свобода России". На сотрудничество с Украиной российского солдата мотивировали системные военные преступления командования РФ, в частности, внесудебные казни, избиения и поборы.

Благодаря данным, которые предоставил российский военный, украинская разведка получила информацию о расположении, численности и планах российской армии на конкретном направлении фронта. Далее российский солдат избавился от своего командования и воспользовался программой сдачи в плен "Хочу жить".

"Там где-то 15 человек было в подвале. В этом помещении была труба прямо над кроватью, где спал комбат. Она выходила на улицу рядом с подъездом, и мы решили в эту трубу бросить гранату или две, чтобы они рядом с ними взорвались", – рассказал "Сильвер".

После окончания операции "Очерет" в которой взорвали штаб с офицерами "шторм зет", россиянин решил стать добровольцем Легиона "Свобода России", чтобы бороться с путинским режимом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что тысячи российских солдат могут оказаться в ловушке Украины в Курской области. Украинские силы сначала уничтожили мосты, а теперь закрывают последние возможности побега российских военных.



Также "Комментарии" писали о том, что российский диктатор Владимир Путин пообещал дать "достойный ответ" на действия Украины в Курской области, однако больше недели молчит и не комментирует украинское наступление на территорию РФ.