В ГУР рассказали, каких целей достигла Россия

Оккупационные войска РФ не смогли достичь ни одной из стратегических целей, которые перед ними ставили в Кремле. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова и его заявление в эфире 24 канала.

Виставлена для огляду в Києві російська підбита техніка

В частности, представитель разведки сообщил, что сейчас Украина видит апогей кампании, которая называлась "новое российское большое наступление". Во время его осуществления россияне не смогли выполнить задачи Путина, в частности, "взять Донбасс до конца марта". Поэтому до сих пор ни одна из озвученных стратегических целей этой позорной войны, которую россияне называют СВО, не достигнута и не будет достигнута. Условный выход на админграницы Донецкой и Луганской областей позволил бы российским пропагандистам сказать, что хоть какие-то цели этой так называемой "СВО" достигнуты и переходить к попыткам заморозить ситуацию и диктовать мир на своих условиях. Но украинские защитники в очередной раз сорвали эти планы.

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Несмотря на это, потенциально человеческий мобилизационный ресурс у россиян еще есть, что касается техники здесь ситуация несколько иная — она есть в большом количестве, но устаревших образцов. Так называемая "законсервированная", говорят в ГУР. По мнению аналитиков украинской военной разведки, военно-политическое руководство государства агрессора понимает, что долгая война — это катастрофический сценарий для России. Об этом могут свидетельствовать "сигналы" о так называемом "статусе-кво", о признании "новых реалий" с границами — все это свидетельствует о том, что Кремль не хочет долгой войны. К этому добавляется усталость части российской номенклатуры и бизнес-элиты от войны Путина.

Возможное будущее России, предполагают в ГУР, связано с ее распадом и трансформацией в цивилизованное гражданское общество. Но это станет реальным только после победы Украины и деоккупации украинских территорий.

Между тем, Пригожин заявил о взятии Бахмута, в Офисе президента Украины назвали это фейком.

А сестра Ким Чен Ына обвиняет Украину в "безрассудной ядерной мечте".