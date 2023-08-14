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В ГУР рассказали, что следует ожидать от России в День Независимости Украины

Следует ли украинцам готовиться к возможному очередному террору со стороны России во время Дня Независимости Украины.

сегодня, 14:54
Автор:
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Slava Kot
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Россия может осуществить очередной террористический акт и нанести массовый ракетный удар в несколько волн по Украине на День Независимости, рассказывает представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий в интервью для издания Obozrevatel.

В ГУР рассказали, что следует ожидать от России в День Независимости Украины

Представитель ГУР Вадим Скибицкий. Фото из открытых источников

Журналисты издания спросили представителя ГУР об особых датах, которые любит использовать Россия для усиления своих ракетных атак. Одна из самых близких – День Независимости Украины. Возможность атак подтвердил Вадим Скибицкий и объяснил, по какому сценарию они могут происходить.


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"На День Независимости Украины агрессивная Россия, конечно, может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма", рассказал Скибицкий и добавил, что "это может случиться днем раньше или днем позже, или длиться несколько дней и несколько волн".

Вадим Скибицкий считает, что такая ситуация уже не удивляет украинцев, а рекомендации остаются те же, что и все время с момента полномасштабного вторжения, то есть в момент тревоги нужно пройти в укрытие.

Вместе с тем представитель украинской разведки считает, что это россияне должны бояться Дня Независимости, а не украинцы.

"Не в украинских городах, а в России должны тревожиться перед Днем нашей Независимости, как, собственно, в любой другой день, потому что пока оккупанты находятся на нашей земле, спокойной жизни Московия не увидит и не почувствует", — считает Скибицкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский чиновник сказал, сколько средств США тратят на Украину.

Также "Комментарии" писали, почему Россия наносит ракетные удары по мирным жителям и какие идеи скрывает Путин за этими атаками.




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Источник: https://war.obozrevatel.com/ukr/gur-vadim-skibitskij-intervyu-doki-okupanti-perebuvayut-na-nashij-zemli-spokijnogo-zhittya-moskoviya-ne-pobachit-i-ne-vidchue.htm
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