В ГУР раскрыли новые детали: кто первыми перенес войну на территорию России

Главное управление разведки Украины почтило память разведчиков-диверсантов, которые среди первых перенесли войну на территорию врага. Группа разведчиков совершила глубинный рейд на подконтрольной врагу территории еще 25 декабря 2022 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

Главное управление разведки Украины почтило память разведчиков-диверсантов подразделения "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, погибших во время выполнения боевого задания.

В заявлении упоминаются Максим "Непийпиво" Михайлов, Тарас "Тарасий" Карпюк, Юрий "Святоша" Горовец и Богдан "Аполлон" Лягов, которые в Рождественскую ночь 2022 года героически противостояли врагу.

"Майдановцы, патриоты, настоящие герои войны за свободу украинской нации, образованные творческие гордые вооруженные мужчины. Их истории и вклад в общее дело борьбы за Украину останется указателем для всех последующих поколений защитников нашей свободы и государственности", — говорится в заявлении.

Украинская разведка сообщает, что 25 декабря 2022 года группа разведчиков осуществляла глубинный рейд на подконтрольной врагу территории. Столкнувшись с российскими войсками, четверо разведчиков отказались сдаваться в плен и приняли последний бой.

"Вечная слава и честь разведчикам, павшим на войне за свободу украинской нации!", — отмечают в украинской разведке.

Читайте также на портале "Комментарии" — на территории экономической зоны "Алабуга" в России вспыхнул склад, где хранили детали к БПЛА типа Shahed-136, которые агрессор применяет для ударов по Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

В помещении лежало 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц "Shahed-136" — все сгорело.

Нанесенные в результате уничтожения российского склада потери агрессора оцениваются в 16 миллионов долларов.



